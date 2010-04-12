Путін заробив у 2009 році 3,89 млн. рублів

Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін заробив у 2009 році 3 889 807 рублів, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на сайт уряду, що розмістив відомості про прибутки і майно прем'єра за 2009 рік.

Путіну належить земельна ділянка площею 1,5 тисячі квадратних метрів, в безстроковому користуванні є квартира площею 153,7 квадратних метрів і гараж - 18 квадратних метрів.

У прем'єра у власності є квартира, а також гараж (колективна стоянка), йдеться у повідомленні. У Путіна також три автомобілі - ГАЗ М 21, ГАЗ М-21Р і "Нива", автопричіп "Скіф". Дружина прем'єра заробила в 2009 році 582 рублі.