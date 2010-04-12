Середній курс долара у комбанках сьогодні не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,90 грн./дол., продають - по 7,92 грн./дол. Курс купівлі-продажу не змінився порівняно з 11 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,92-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 1,5% порівняно з 11 квітня, і сьогодні складає 10,68 грн./євро, продажу - на 2,3% - до 10,88 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,55-10,74 грн./євро, з продажу - в межах 10,79-10,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 квітня знизився на 0,4% і на сьогодні складає 0,2649 грн./рубль, продажу - підвищився на 1,3% - до 0,2725 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2674-0,2720 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,90 грн./дол., продажу - 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,92-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 1,5% відучора і сьогодні складає 10,68 грн./євро, продажі - на 2,2% - до 10,81 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,55-10,74 грн./євро, з продажу - в межах 10,78-10,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 11 квітня знизився на 0,6% - до 0,2644 грн./рубль, продажу - підвищився на 1,3% - до 0,2724 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2550-0,2700 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,89/7,92 грн., євро - 10,55/10,70 грн., рубль - 0,2650/0,2730 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,86/7,92 грн., євро - 10,40/10,65 грн., рубль - 0,2600/0,2700 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,862/7,922 грн., євро - 10,65/10,85 грн., рубль - 0,2680/0,2740 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 12 квітня: гривні до долара США - 7,9265, до євро - 10,608828, до російського рубля - 0,27031.