Дефіцит зовнішньої торгівлі України становить 656,3 млн. дол.

В Україні у січні-лютому 2010 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 656,3 млн. дол. проти 708,3 млн. дол. у січні-лютому 2009 року.

Такі дані УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому 2010 р. експорт товарів становив 6 млрд. 396,3 млн. дол., імпорт – 7 млрд. 52,6 млн. дол. Порівняно з аналогічним періодом 2009 р. експорт збільшився на 24,7%, імпорт – на 20,7%.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні 2010 року становило 314,2 млн. дол. проти позитивного сальдо у розмірі 396,2 млн. дол. у січні 2009 року.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 разу – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол., відповідно, у 2008 році.