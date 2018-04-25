Ріст цін уповільнився? Дивлячись, з чим порівнювати…

"Зростання цін в Україні сповільнюється" - красива цитата з офіційної статистики, але не більше. Дійсно, за березень 2010 року ціни виросли усього на 0,9% проти лютого. З початку року споживчі товари подорожчали на 4,7%. Порівняно з 2009 роком інфляція за перший квартал набрала 11,2%. Але якщо порівняти показники з докризовим періодом, то за перший квартал 2009 року інфляція виросла на 20,4% порівняно з аналогічним періодом 2008 року, а потім ще "намотала" хвіст нинішнього періоду. Саме з цієї позиції спробуємо оцінити, наскільки "краще" стали жити українці.

Отже, у першому кварталі 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року найбільше подорожчали:

Цукор – у понад 2 рази. Такий стрибок можна назвати явним прорахунком уряду, який перестарався з підтримкою українського цукровиробників. Чим більша допомога, тим дорожче солодкий пісок.

Алкогольні і тютюнові вироби - на 61,3%. Підвищення акцизів - головний чинник зростання цін на ці товари, і зараз все говорить про те, що процес продовжиться. Грошей у держбюджеті, м'яко сказати, не вистачає, особливо в умовах кризи.

Послуги ЖКГ: каналізація - на 78,5%, квартплата - на 55,6% водопостачання - на 63,9%. Це - регульовані ціни, їх зростання є класичним варіантом вирішення проблеми неефективної роботи галузі за рахунок грошей населення.

Природний газ для населення - на 54,1%. Але тут можна посперечатися - на мало чи на багато. Швидше за все, якщо враховувати, що ціна на блакитне паливо в перерахунку на новий курс долара виросла у декілька разів, недостатньо.

Фармацевтичні препарати - на 54,6%. Основна маса ліків ввозиться в Україну з-за кордону, звичайно, з накрутками поступає уроздріб. А тут ще штучна паніка з приводу "свинячого грипу".

Послуги автотранспорту - на 51,5%. Головна причина - зростання цін на бензин, сюди варто додати бажання покрити свої збитки за рахунок перевізників.

Нафтопродукти - на 38,9%. Багато у чому це сталося за рахунок підвищення вартості нафти на світових ринках. За усіх успіхів українського нафтовидобутку головним джерелом постачань палива залишається закордон.

Яйца - на 45%. Вважають, що це подорожчання відбулося на тлі зростання цін на корми. Швидше, на лице монополізація виробництва.

Молоко - на 43,4%, сир - на 37,4%, масло вершкове - на 49,1%. Офіційна причина - зростання собівартості продукції. Можна ще додати зростаючий дефіцит продуктів харчування у світі і так далі, і тому подібне. Але, що цікаво, у кризу скрізь продукти дешевшали, а в Україні свої тенденції, як і якість.

Кондитерські вироби - на 48%, безалкогольні напої - на 44,7%. Ласунів підвели ціни на цукор.

Риба і морепродукти - на 40,7%, м'ясо і м'ясопродукти - на 29,8%. Перші у списку - експортний товар, утримати ціну при такій потужній девальвації гривні було складно. А ось щодо других зрозуміти стан справ важко.

Хліб і хлібобулочні вироби - на 32,1%. Якби ціни не регулювали, то "головний застільник" був би значно дорожчий. Споживання хліба під час кризи, як правило, росте прискореними темпами.

А тепер про головне - з березня 2008 року до березня 2010 року гривня девальвувала на 57,4%. Ну про що ще говорити.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)