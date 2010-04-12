Міжбанк о 12:00: Долар подешевшав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9160/7,9265, до 12:00 ціни знизилися до 7,9150/7,9240 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2731/0,2736, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2731/0,2733. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 28,9700 (- 0,2700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з відмітки 1,3626/1,3628, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7855/10,8025, до 12:00 ціни підвищилися до 10,7875/10,8040.