Металургам заборгували ПДВ на 4,5 млрд., зернотрейдерам - 8 млрд. грн.

Заборгованість з відшкодування податку на додану вартість металургійним підприємствам на 1 квітня склала 4,45 млрд. грн., зернотрейдерам - 8 млрд. грн.

Як зазначено у переданому УНІАН прес-релізі, суму заборгованості металургам озвучив перед металургами виконавчий директор Федерації металургів України Сергій ПРИТОМАНОВ.

"За березень грошима відшкодували 293,294 млн. грн. - тобто тільки 7,42% від суми боргу. При цьому 66,7% заборгованості з відшкодування ПДВ доводиться на два підприємства, що свідчить про нерівномірність виплат", - сказав С. ПРИТОМАНОВ.

За словами президента Української зернової асоціації Володимира КЛИМЕНКА, компанії-експортери не можуть отримати інформацію щодо відшкодування ПДВ, а відтак не можуть сформувати фінансові плани, не мають коштів для продовження експорту. "Як результат, у лютому 2010 р. обсяги експорту зерна впали у два рази. А Україні необхідно ще експортувати 5 млн. тон урожаю 2009 року. Якщо проблема з відшкодуванням ПДВ експортерам зерна не буде терміново розв'язана, Україна залишиться на 1 липня 2010 р. з безпрецедентно високим залишком зерна, що давитиме на ціну нового урожаю", - сказав В. КЛИМЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час круглого столу заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій ЧЕКАШКІН повідомив, що заборгованість перед експортерами на сьогодні складає близько 8 млрд. грн. Такий перекіс у бік зернотрейдерів в структурі заборгованості з відшкодування податку пояснюється дією минулого року урядових постанов №925 і №86, якими передбачалося першочергове відшкодування ПДВ металургам і хімікам, а також експортерам зерна з операцій повернення ПДВ через Аграрний фонд, коли багато зернотрейдерів не погоджувалися на таку схему відшкодування.

Ідею ввести ПДВ-векселі як металурги, так і аграрії не підтримують.

В Українському союзі промисловців і підприємців стверджують, що сума боргу з відшкодування ПДВ на деяких підприємствах дорівнює місячному обороту коштів.