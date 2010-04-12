Держбюджет виконано з дефіцитом 4,8 млрд. грн.

У січні-лютому 2010 року державний бюджет України виконаний з дефіцитом у 4,778 млрд. грн., зокрема загальний фонд виконаний з дефіцитом у 5,143 млрд. грн., звідний бюджет - з дефіцитом в 2,688 млрд. грн.

Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства фінансів України з посиланням на дані Державного казначейства.

Погашення основної суми боргу загальному фонду держбюджету в січні-лютому склало 2,293 млрд. грн., погашення внутрішнього боргу - 1,757 млрд. грн. зовнішнього боргу - 536,1 млн. грн. "Державні позики до загального фонду держбюджету були здійснені на внутрішньому ринку в обсязі 4,967 млрд. грн., у тому числі на рекапіталізацію "Укрексімбанку" 1,8 млрд. грн.", - сказано в повідомленні.

Залишок готівкових засобів держбюджету за січень-лютий виріс на 1,488 млрд. грн., зокрема загального фонду держбюджету - на 928,5 млн. грн.

Від приватизації держмайна за два місяці до держбюджету поступило 66,1 млн. грн.

Загальна сума прибутків зведеного бюджету в січні-лютому 2010 р. склала 40,781 млрд. грн., що на 246,3 млн. грн., або на 0,6%, менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума касових витрат звідного бюджету в січні-лютому склала 43,6 млрд. грн., що на 4,537 млрд. грн., або на 11,6%, більше порівняно з січнем-лютим 2009 р.

У січні-лютому до держбюджету поступило 30,938 млрд. грн., що на 1,016 млрд. грн., або на 3,2%, менше, ніж за аналогічний період 2009 р. "Податкові надходження до держбюджету за звітний період склали 23,485 млрд. грн., що на 2,335 млрд. грн., або на 11%, більше, ніж в січні-лютому 2009 г"., - сказано у повідомленні. Сума неподаткових надходжень склала 6,02 млрд. грн., що на 3,686 млрд. грн., або на 38%, менше, ніж за відповідний період минулого року.

Касові витрати держбюджету в січні-лютому 2010 р. склали 35,846 млрд. грн., що на 4,847 млрд. грн., або на 15,6%, більше, ніж за відповідний період 2009 р.

До загального фонду держбюджету в січні-лютому поступило 25,171 млрд. грн., або 89,2% від тимчасового розпису. Порівняно з аналогічним періодом 2009 р. надходження збільшилися на 16,6%, або на 3,588 млрд. грн.

По загальному фонду держбюджету відкрито асигнувань на проведення витрат в сумі 31,568 млрд. грн., або 99,3% від тимчасового розпису на січень-лютий.

Касові витрати загального фонду держбюджету в січні-лютому склали 30,358 млрд. грн., що складає 95,4% від тимчасового розпису, а також цей показник збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 6,79 млрд. грн., або на 28,8%.

Касові витрати соціального направлення з держбюджету склали 15,748 млрд. грн., у тому числі по загальному фонду - 14,742 млрд. грн., що на 2,824 млрд. грн., або на 23,7%, більше січня-лютого 2009 р., а саме на: оплату праці працівників бюджетних установ і нарахування на неї - 7,105 млрд. грн., зокрема з загального фонду - 6,802 млрд. грн., що на 1,264 млрд. грн., або на 22,8%, більше від січня-лютого 2009 р.; поточні трансферти населенню (пенсії, виплати, стипендії) - 8,643 млрд. грн. у тому числі 7,941 млрд. грн. загального фонду, що на 1,56 млрд. грн., на 24,4%.

Касові витрати загального фонду держбюджету в січні-лютому 2010 р. передбачали виділення засобів на чорнобильські соціальні програми - в сумі 279,4 млн. грн., 94,2% від тимчасового розпису; трансферт Пенсійному фонду - 7,384 млрд. грн., 100% від тимчасового розпису. Витрати на медикаменти і перев'язувальні матеріали і продукти харчування - 272,9 млн. грн., по загальному фонду - 241,6 млн. грн., що більш ніж в 1,6 раза перевищує відповідний показник 2009 року. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв за звітний період касові витрати проведені в сумі 525,4 млн. грн., зокрема 438,2 млн. грн. загального фонду, що на 62,1 млн. грн., або на 16,5%, більше від січня-лютого 2009 року.

На дотації вирівнювання в січні-лютому 2010 року з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано 6,556 млрд. грн., що складає 100% від тимчасового розпису. На субвенції і додаткові дотації з держбюджету місцевим бюджетам перераховано 3,982 млрд. грн., або 96,5% від тимчасового розпису. За рахунок повернення кредитів до держбюджету поступило 151,5 млн. грн., у тому числі до загального фонду 44,7 млн. грн.

У січні-лютому 2010 р. надано кредитів з держбюджету на суму 21 млн. грн.

Нагадаємо, держбюджет на 2010 рік на сьогодні не прийнятий, надходження і витрати держбюджету здійснюються згідно з тимчасовим розписом Мінфіну.