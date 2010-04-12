Нацбанк від початку квітня продав на міжбанку валюти на 450 млн. дол.

З 1 до 9 квітня поточного року обсяг продажу валюти Національним банком України на міжбанківському валютному ринку (у доларовому еквіваленті) склав 450,321 млн. дол., купівлі - 571,359 млн. дол.

Про це йдеться у наданій УНІАН Нацбанком України інформації про обсяги купівлі-продажу валюти на міжбанку.

Таким чином, позитивне сальдо інтервенцій НБУ з початку квітня склало 121,038 млн. дол.

Минулого тижня (з 5 до 9 квітня 2010 року) Нацбанк продав на міжбанку 357,987 млн. дол. купив - 385,412 млн. дол. Позитивне сальдо склало 27,425 млн. дол.

У НБУ підтвердили правильність алгоритму розрахунку, зробленого УНІАН, наголосивши при цьому, що бувають сесії, коли Нацбанк як продає, так і купує валюту, але ці обсяги істотно не впливають на загальний результат.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, на початку квітня на міжбанківському ринку продовжувала домінувати пропозиція іноземної валюти. Завдяки цьому Нацбанк щодня виходив на валютний ринок, де мав можливість купувати валюту. Це, з одного боку, зумовило збільшення міжнародних резервів, а з іншої - сприяло нівеляції різких коливань обмінного курсу гривні. При цьому на початку місяця Нацбанк підтримав платежі "Нафтогазу України" за його зовнішніми контрактами, що сприяло не лише своєчасному розрахунку компанії за імпортований природний газ, але і загальній стабілізації ситуації на валютному ринку.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні збільшилися на 4,1% - до 25 млрд. 147,27 млн. дол. Інтервенції НБУ на валютному ринку (сальдо) склали 953,7 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).