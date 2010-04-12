Міжбанк: долар на місці

Сьогодні на міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9160/7,9265, до 12:00 ціни знизилися до 7,9150/7,9240. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9185/7,9245 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 12:15 Нацбанк оголосив про купівлю валюти за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2731/0,2736, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2731/0,2733. До закриття ціни піднялися до 0,2732/0,2734. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28,9949 (- 0,2451).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з відмітки 1,3626/1,3628, а до 15:00 впали до 1,3577/1,3579.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7855/10,8025, до 12:00 ціни підвищилися - 10,7875/10,8040. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,7760/10,7880.