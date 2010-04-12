«Брокбізнесбанк» скерує 91% прибутків на збільшення статутного фонду

АБ "Брокбізнесбанк" скерує 90,7% прибутків за 2009 рік, які були на рівні 17,86 млн. грн., на збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів, а 9,3% - до резервного фонду банку.

Про це УНІАН повідомив голова наглядової ради "Брокбізнесбанку" Микола СТРІЛА за підсумками зборів акціонерів, які відбулися 9 квітня 2010 року.

Збільшення статутного капіталу відбуватиметься шляхом збільшення номінальної вартості однієї акції з 10,92 гривні до 11,01 гривні. Після проходження необхідної реєстрації статутний капітал банку буде збільшений на 16,2 млн. грн. до 1,982 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АБ "Брокбізнесбанк" заснований у 1991 році, входить до групи найбільших банків України. Активи банку на 1 січня 2010 року склали 16,163 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 11,390 млрд. грн., зобов'язання - 13,850 млрд. грн., статутний капітал - 1,966 млрд. грн., власний капітал - 2,3 млрд. грн. "Брокбізнесбанк" у 2009 році порівняно з 2008 роком скоротив прибуток майже в 4 рази - до 17,860 млн. грн.

Основними акціонерами банку є Сергій БУРЯК, пряма участь - 48,3230%, опосередкована, - 46,9931%, Олександр БУРЯК, пряма участь - 46,9931% опосередкована - 48,3230%.