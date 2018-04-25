Стабілізуючі варіації НБУ: чи втримають курс...

Національна валюта продовжує хід-укріплення на валютному ринку України. Експерти прогнозують, що долар в районі 8 грн. залишиться до кінця року. На підтвердження оцінки приводить ряд чинників - політична ситуація втихомирюється, криза пішла зворотньо, бізнес запрацював, Нацбанк тримає усе під контролем. І ще одне - в Україну потекла валюта, "сіра" економіка почала потихеньку вибілюватися, а підвищення міжнародними рейтинговими агентства рейтингів України "заворушило" інвесторів. Усе ніби "в шоколаді", якщо б... Утримання гривні від зміцнення щодо долара змушує НБУ йти на емісію. І якщо регулювальник не скоротить вливання нацвалюти в економіку, то її зайвий приплив може призвести до неконтрольованої інфляції.

Валюта "заборонена"

Але НБУ, дійсно, не дрімає. Як відомо, НБУ до 1 січня 2011 року заборонив банкам видавати клієнтам-фізособам кредити в іноземній валюті, у тому числі і кредити овердрафт за картковим рахунком. Далі ще цікавіше. Днями регулювальник заборонив кредитним установам купувати іноземну валюту для повернення депозитів (постанова НБУ №762). Усе це робиться, як стверджують в НБУ, щоб позбавити банки можливості використовувати кошти клієнтів для заробітку на коливаннях курсів.

Заборона поширюється на усі операції банків з повернення валютних вкладів, які будуть залучені або пролонговані після набуття чинності постанови. Документ також виключає поняття прямих інвестицій, а портфельними наказує рахувати тільки інвестиції з купівлі 10% і більш капіталу в українській компанії.

Створюється враження, що НБУ таки побоюється зриву курсової стабільності.

Як зазначає екс-голова правління "Правекс-банку" Наталія Зубрицька, "заборона на кредитування у валюті говорить про те, що Національний банк не упевнений в стабільності гривні - з одного боку, з іншого боку, така політика суперечить інтересам держави, оскільки внутрішні ресурси країни не потрапляють в економіку, "знаходячись під матрацами".

На її думку, економіка зараз потребує грошей, і на порядку денному гостро стоїть питання отримання чергового траншу зовнішнього запозичення. А він може бути узятий не в чому іншому, як у валюті. "Виникає питання - навіщо залучати ресурси ззовні, відмовляючись від використання власних можливостей? Узяття чергового траншу зовнішнього запозичення тимчасово поліпшить ситуацію, але значно ускладнить майбутні перспективи", - наголошує експерт.

Якщо українці повернуть свої заощадження в банки, а бізнес виведе свої обороти з тіні, Україні ніякі кредити не знадобляться, вважає експерт. "Я, як економіст, проти доларизації економіки і за зміцнення української гривні. І це повністю досяжне завдання. Але виконати його можна тільки шляхом формування стабільного економічного простору в країні, послідовності і прозорості державного управління, а для цього потрібен час", - сказала експерт.

Водночас Н.Зубрицька каже, що доки гривня не стане стабільною, громадяни продовжуватимуть зберігати середньо- і довгострокові заощадження у валюті. І якщо банківські вклади у валюті стануть непривабливими в частині рівня процентного доходу, але не буде розв'язана проблема очищення банківської системи від слабких і нежиттєздатних банків - "ми можемо не розраховувати на власний ресурс, тобто валюту продовжать зберігати під матрацами, а значить - вона не почне працювати на економіку країни".

Між тим, як підкреслює заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталія Синявська, банки поки що не можуть відновити активне кредитування фізичних осіб з об'єктивних причин. За її словами, це відбувається через відсутність платоспроможних позичальників і недорогих довгострокових ресурсів, а також унаслідок того, що дії держави не спрямовані на поліпшення ситуації на ринку.

Ризиків не стало менше…

До усього сказаного хочеться тільки додати кілька ризиків. Валовий зовнішній борг України у 2009 році виріс на 2,3% - до 104 млрд. дол., він склав 88,9% ВВП. А виплати держборгів цього року складуть майже 56 млрд. грн. Такі дані Міністерства фінансів України містяться в Національній доповіді "Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 років", яку підготували в Національній академії наук України.

Таким чином, як наголошують у документі, напружена ситуація з обслуговуванням зовнішнього корпоративного боргу України у 2010 році збережеться.

При цьому в доповіді зазначають, що пік розрахунків за борговими зобов'язаннями для України буде в 2013 році. "Борговий тиск на Державний бюджет з року в рік посилюватиметься, досягнувши максимального значення у 2013 році, на який припадають основні виплати за кредитами МВФ. Проте, при незмінності поточного курсу бюджетно-податкової політики надлишкове нарощування державного боргу (внутрішнього державного боргу кредитів МФО і неконтрольоване надання державних гарантій) може спровокувати кризу державної заборгованості уже в 2011-2012 рр. А суверенний дефолт, окрім відсікання держави від світових кредитних ринків, матиме ще і такі негативні наслідки як зменшення обсягів зовнішньої торгівлі, припинення зовнішнього фінансування корпоративного сектора, гальмування внутрішнього кредитного процесу, наростання панічних настроїв на валютному ринку" - сказано у доповіді.

І ще один коментар. Керівник інформаційно-аналітичного центру Forex Club Микола Івченко вважає, що в останні декілька місяців ситуація з платіжним балансом ніби покращується, проте, багато в чому стабільність національної валюти в поточному році залежатиме від темпів відновлення світової економіки, прийняття бюджету України, співпраці з МВФ і дій Нацбанку. "Тобто, залишаються певні ризики незначного знецінення гривні. Ближче до кінця 2010 року вартість долара США може підвищуватися на 1-2% на місяць", - стверджує він.

"Якщо буде прийнято збалансований бюджет і поновиться співпраця з МВФ, це приведе до нового припливу інвестиційного і спекулятивного капіталу в країну, який конвертується у гривню. Таким чином, середній курс продажу готівкового долара в короткостроковому плані може знижуватися на 1% на місяць і до кінця травня скласти 7,82-7,83 грн. Інакше ціна американської валюти знаходитиметься в діапазоні 7,90-7,96 грн.", - сказав експерт.

Таким чином, ризикові перспективи Україні загрожують. Але не варто впадати у відчай. Чи нам, пересічним українцям, звикати витягати самих себе за вуха. А на кого сподіватимешся? Тому, засукавши рукави, варто відволікатися на працю, вона ушляхетнює, це підтверджує поведінка наших "трудяг" верхів. Не варто уподібнюватися...

Нана Чорна (УНІАН)