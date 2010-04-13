МВФ підтримує зусилля України по відновленню економіки

Директор-розпорядник МВФ Домінік Стросс-Кан підтримав зусилля президента Віктора Януковича по відновленню економіки України. Про це йдеться у його заяві, поширеній у понеділок після зустрічі з українським лідером, який перебуває у Вашингтоні для участі в саміті щодо ядерної безпеки.

"Я висловив нашу підтримку зусиль президента щодо пожвавлення економіки після глибокої рецесії 2009 року, - відзначив директор-розпорядник МВФ. - У зв`язку з цим я підкреслив важливість ухвалення в Україні економічно обгрунтованого бюджету на 2010 рік з метою зміцнити стійкість податково-бюджетної сфери і підтримати відновлення /економіки/".

За словами Д.Стросс-Кана, сторони погодилися продовжити обговорення на робочому рівні, зокрема у рамках весняної сесії керівних органів МВФ і Світового банку, яка пройде у Вашингтоні 24-25 квітня.

Під час зустрічі з Д.Стросс-Каном В.Янукович, за наявними відомостями, заявив про готовність України скоректувати фінансову політику, щоб економіка країни задовольняла тим показникам, які б дозволили МВФ відновити програму кредитування. Одночасно було висловлено прохання розробити і прийняти в найкоротші терміни нову програму співпраці України з МВФ.