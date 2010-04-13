Ціна на золото піднялася до 4-місячного максимуму

Ціна на золото у понеділок піднялася до 4-місячного максимуму завдяки зниженню курсу американського долара, повідомляє k2kapital.

За наслідками регулярної торгової сесії на Нью-йоркській товарній біржі, NYMEX, червневі ф`ючерси на постачання золота подорожчали на $0,3 до $1162,20 за тройську унцію. В ході торгів ціна на золото піднімалася до $1170,70 за тройську унцію.

Травневі ф`ючерси на постачання срібла виросли на 0,3% до $18,41 за унцію. Платина з терміном постачання в липні подорожчала на 0,7% до $1739,40 за унцію. Червневий контракт на постачання паладію виріс на 2% до $524,15 за унцію.