Депутати розглянуть проект програми економічного і соціального розвитку

Верховна Рада України в середу планує розглянути державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

Про це сьогодні, під час погоджувальної ради, заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, це питання внесене до порядку денного. У той же час, у порядку денному стоїть і розгляд питання щодо проекту державного бюджету на 2010 рік.

Голова Верховної Ради України зауважив, що Кабінет міністрів майже завершив розробку цього документа, однак не вносить його до ВР через неузгоджену ціну на газ.

У свою чергу, лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО висловився з критикою на адресу уряду, що він попри свої обіцянки не вніс проект держбюджету до сесійної зали.

«Я з жалем кажу, що уряд не виконує свої обіцянки», - сказав П.СИМОНЕНКО. Він вважає, що це суттєва проблема, що Кабінет міністрів зневажливо ставиться до своїх обіцянок.

П.СИМОНЕНКО також запропонував у середу розглянути питання щодо грошово-кредитної політики.