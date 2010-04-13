Міжбанк: долар 7,9140/7,9265 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9140/7,9265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2727/0,2731, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,7640/10,7850. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3603/1,3605 (понеділок - 1,3626/28).