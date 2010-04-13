НБУ купив 97,8 млн. дол., продав – 67,8 млн. дол.

Національний банк України (НБУ) учора на міжбанку купив (у доларовому еквіваленті) 97,771 млн. дол., продав - 67,789 млн. дол. Про це йдеться у наданій УНІАН Нацбанком України інформації про обсяги купівлі-продажу валюти на міжбанку.

Позитивне сальдо вчорашніх інтервенцій НБУ склало 29,982 млн. дол., а з початку квітня - 151,020 млн. дол.

Як повідомляли, учора Нацбанк заявив про готовність викуповувати валюту за курсом 7,9250 грн./дол.

За даними НБУ, на початку квітня на міжбанківському ринку продовжувала домінувати пропозиція іноземної валюти. Завдяки цьому Нацбанк щодня виходив на валютний ринок, де мав можливість купувати валюту. Це, з одного боку, зумовило збільшення міжнародних резервів, а з іншої - сприяло нівеляції різких коливань обмінного курсу гривні. При цьому на початку місяця Нацбанк підтримав платежі "Нафтогазу України" по його зовнішніх контрактах, що сприяло не лише своєчасному розрахунку компанії за імпортований природний газ, але і загальній стабілізації ситуації на валютному ринку.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні збільшилися на 4,1% - до 25 млрд. 147,27 млн. дол. Інтервенції НБУ на валютному ринку (сальдо) склали 953,7 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).