Дивіденди оподатковуватимуть

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо оподаткування дивідендів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього законопроекту проголосували 242 народні депутати з 430, зареєстрованих в сесійній залі.

Мета цього законопроекту - стимулювання повернення валютних засобів з-за меж України за рахунок приведення чинного законодавства України в частині оподаткування дивідендів до міжнародних принципів оподаткування.

Законопроектом пропонують внести зміни до закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (надалі - Закон), якими передбачається ведення окремого обліку прибутків, отриманих від юридичних осіб, які знаходяться під їх контролем; невключення дивідендів, отриманих від нерезидентів - юридичних осіб, які знаходяться під їх контролем, окрім нерезидентів, що мають офшорний статус, до складу валового доходу.

Також передбачено звільнити від сплати авансового внеску у разі виплати дивідендів в межах сум дивідендів, отриманих від юридичних осіб, що знаходяться під контролем юридичної особи, яка здійснює виплату.