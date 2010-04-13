Євро знижується до ієни та долара

Євро знижується до японської ієни і американського долара через те, що учасники ринку продають валюту перед запланованим аукціоном з розміщення грецьких облігацій, який відбудеться у вівторок, повідомляє k2kapital.

Якщо результати будуть слабкими, то, як вважають аналітики, пара євро/долар може впасти до позначки 1,3520, а пара євро/ієна - до 125,80 на тлі посилення побоювання щодо Греції.

Нагадаємо, що Греція планує розмістити 26 і 52 тижневих облігації на суму 1,2 млрд. євро.

Євро і долар США торгуються з пониженням відносно японської ієни, оскільки учасники ринку орієнтуються на валюту-притулок у зв'язку з падінням котирувань акцій в Токіо.