Янукович назвав плідними свої перемовини з МВФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає плідними свої переговори з місією Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляють на офіційному сайті глави держави, про це він заявив під час прес-конференції в США.

"Сьогодні відбулися плідні переговори з місією Міжнародного валютного фонду. Було прийнято рішення підготувати спільно з МВФ листа від імені України про відновлення роботи. Ми визначили термін - не більше двох тижнів", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, сторони домовилися, що вказані листи розглянуть оперативно і на вже відпрацьованих умовах.

"Йдеться не лише про програму 2010 року, а також і про програму 2011 року", - підкреслив Президент.

В. ЯНУКОВИЧ також повідомив, що в проекті держбюджету передбачають джерела скорочення бюджетного дефіциту до 6%, проте, це відбуватиметься без зупинення соціальних виплат.

Глава держави вкотре наголосив, що закон про соціальні гарантії обов'язково виконуватиметься. Водночас, скорочення бюджетного дефіциту станеться, зокрема, за рахунок оптимізації витрат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сайті МВФ оприлюднили заяву директора-розпорядника МВФ Домініка СТРОСС-КАНА за підсумками вчорашньої зустрічі з В. ЯНУКОВИЧЕМ.

У заяві сказано, що МВФ підкреслює необхідність прийняття державного бюджету України на 2010 рік для прискорення процесу відновлення української економіки.

"Я висловив нашу підтримку зусиллям Президента відновити економіку після глибокого спаду в 2009 році. У зв'язку з цим я звернув увагу на важливість прийняття обгрунтованого держбюджету на 2010 рік, щоб посилити можливість фінансової підтримки відновлення економіки", - наголосив Д. СТРОСС-КАН.

Також він повідомив про намір продовжити обговорення питання відновлення співпраці МВФ і України на зустрічі МВФ і Всесвітнього банку 24-25 квітня.