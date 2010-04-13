НБУ зберіг курс своїх інтервенцій на міжбанку

Національний банк України сьогодні не змінив курс своїх інтервенцій на міжбанківському валютному ринку і готовий викуповувати валюту по 7,925 грн./дол.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, згідно з наданою інформацією, НБУ учора на міжбанку купив (у доларовому еквіваленті) 97,771 млн. дол., продав - 67,789 млн. дол.

Позитивне сальдо інтервенцій Нацбанку з початку квітня склало 151,020 млн. дол.

За даними НБУ, на початку квітня на міжбанківському ринку продовжувала домінувати пропозиція іноземної валюти. Завдяки цьому, Нацбанк щодня виходив на валютний ринок, де мав можливість купувати валюту. Це, з одного боку, зумовило збільшення міжнародних резервів, а з іншої - сприяло нівеляції різких коливань обмінного курсу гривні. При цьому на початку місяця Нацбанк підтримав платежі "Нафтогазу України" з його зовнішніх контрактів, що сприяло не лише своєчасному розрахунку компанії за імпортований природний газ, але і загальній стабілізації ситуації на валютному ринку.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні збільшилися на 4,1% - до 25 млрд. 147,27 млн. дол. Інтервенції НБУ на валютному ринку (сальдо) склали 953,7 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).