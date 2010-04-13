Міжбанк: долар знову на місці

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9140/7,9265, до 12:00 звузився спред - 7,9220/7,9250. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначці 7,9235/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2727/0,2731, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2727/0,2728. До закриття ціни знизилися до 0,2724/0,2725. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,0799 (+0,0850).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3555/1,3615. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7640/10,7850, до 12:00 ціни знизилися - 10,7630/10,7715. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 10,7660/10,7730.