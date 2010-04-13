ГоловКРУ перевірить, як місцева влада використовує держкошти

Віце-прем'єр-міністр України Володимир СІВКОВИЧ доручив Головному контрольно-ревізійному управлінню (ГоловКРУ) до 12 травня провести перевірку місцевих органів влади щодо дотримання вимог бюджетного законодавства у 2008-2009 роках під час фінансуванні державних цільових програм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єра, результати перевірок мають передати Міністерству внутрішніх справ та Генеральній прокуратурі України.

У свою чергу МВС та Генпрокуратура мають невідкладно опрацювати отримані матеріали і у разі виявлення фактів порушення законодавства і безпідставної відмови у порушенні кримінальних справ зреагувати.