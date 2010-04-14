За результатами продажу ОВДП до Держбюджету надійшло 3,3 млн. грн.

За попередньою інформацією, вчора за результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету вдалося залучити 3,3 млн. грн.

Про це сказано в телеграмі Національного банку України (НБУ), текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

ОВДП з погашенням 20 жовтня 2010 року було розміщено на суму 927,930 тис. грн. під 15% річних, 30 березня 2011 року – 874,250 тис. грн. під 15%, 27 березня 2013 року – 1,508 млн. грн.. під 14,5%.

Як повідомляв УНІАН, до Держбюджету України за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП з початку року надійшло 13,642 млрд. грн. Загалом з початку року було розміщено урядових паперів (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації) на загальну суму 20,032 млрд. грн.

Також з початку року НБУ проводив операції з двостороннім котируванням держоблігацій України, за результатами яких продано держоблігацій (за номінальною вартістю) на суму 3,724 млрд. грн., придбано – на 2,156 млрд. грн.