НБУ одержав позитивне сальдо інтервенцій у 32,048 млн. дол.

Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) за підсумками вчорашньої сесії на валютному міжбанку становило (у доларовому еквіваленті) 32,048 млн. дол. Це витікає з інформації Нацбанку, наданої агентству УНІАН.

Вчора НБУ на міжбанку купив 147,454 млн. дол., продав – 115,406 млн. дол.

Як повідомлялося, у вівторок, 13 квітня, на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9140/7,9265, на 12:00 звузився спред – 7,9220/7,9250. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9235/7,9255 грн./дол.

Нацбанк купував долари за курсом 7,9250.

Позитивне сальдо інтервенцій Нацбанку з початку квітня ц.р. становить 183,068 млн. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви Національного банку України у березні ц.р. збільшилися на 4,1% – до 25 млрд. 147,27 млн. дол. Інтервенції НБУ на валютному ринку (сальдо) становили 953,7 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).