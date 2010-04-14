НБУ одержав позитивне сальдо інтервенцій у 32,048 млн. дол.
За підсумками вчорашньої сесії на валютному міжбанку
Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) за підсумками вчорашньої сесії на валютному міжбанку становило (у доларовому еквіваленті) 32,048 млн. дол. Це витікає з інформації Нацбанку, наданої агентству УНІАН.
Вчора НБУ на міжбанку купив 147,454 млн. дол., продав – 115,406 млн. дол.
Як повідомлялося, у вівторок, 13 квітня, на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9140/7,9265, на 12:00 звузився спред – 7,9220/7,9250. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9235/7,9255 грн./дол.
Нацбанк купував долари за курсом 7,9250.
Позитивне сальдо інтервенцій Нацбанку з початку квітня ц.р. становить 183,068 млн. дол.
Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви Національного банку України у березні ц.р. збільшилися на 4,1% – до 25 млрд. 147,27 млн. дол. Інтервенції НБУ на валютному ринку (сальдо) становили 953,7 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).