Уряд з дня на день подасть до ВР проект держбюджету-2010

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявляє, що уряд з дня на день подасть до Верховної Ради проект державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Це може бути буквально з дня на день, і цей бюджет буде поданий до Верховної Ради», - сказав С.ТІГІПКО.

Водночас віце-прем’єр уточнив, що у проект бюджету закладається поточна ціна на природний газ, що постачається з Росії. «Поки ми не будемо мати чітких домовленостей, поки ми не будемо мати чіткої ціни на газ, нічого нереального закладати у бюджет ми просто не маємо права, тому закладається поточна ціна на газ», - сказав С.ТІГІПКО.