Золото подешевшало

Золото у вівторок 13 квітня подешевшало. Окрім того, спостерігався процес фіксації прибутків, оскільки напередодні ціна на золото піднялася до 4-місячного максимуму, повідомляє k2kapital.

За результатами регулярної торговельної сесії на Нью-йоркській товарній біржі, NYMEX, червневі ф'ючерси на постачання золота подешевшали на $8,80 до $1153,40 за тройську унцію. У ході торгів ціна на золото знижувалася до $1145,40 за тройську унцію.

Травневі ф'ючерси на постачання срібла впали на 0,2% до $18,24 за унцію. Платина з терміном постачання в липні подешевшала на 1,3% до $1717,30 за унцію. Червневий контракт на постачання паладію знизився на 0,5% до $521,80 за унцію. Мідь закрилася зростанням на 1% на позначці $3,60 за фунт.

Після вчорашнього ралі до нового 4-місячного максимуму багато гравців вважали за краще зафіксувати прибуток.

Аналітики все ще оптимістично оцінюють перспективу ринку золота. На їх думку, вартість жовтого металу ростиме, оскільки серед інвесторів міцніють побоювання з приводу можливості посилення інфляційного тиску по всьому світу, а золото є одним з ефективних інструментів захисту від інфляції.