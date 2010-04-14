Міжбанк: долар 7,9150/7,9270 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9150/7,9270 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2725/0,2729, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,7805/10,8010. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3622/1,3624 (вівторок - 1,3603/05).

У вівторок, 13 квітня Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,9250.