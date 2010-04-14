Курс долара у банках не змінився 7,89/7,92 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають - по 7,92 грн./дол. Курс купівлі-продажу не змінився порівняно з 13 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,3% порівняно з 13 квітня, і сьогодні складає 10,69/10,80 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,62-10,74 грн./євро, з продажу - в межах 10,75-10,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 13 квітня підвищився на 0,4% і на сьогодні складає 0,2657 грн./рубль, курс продажу не змінився - 0,2727 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2710 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,89 грн./дол., продажу - 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,3% відучора і сьогодні складає 10,70/10,79 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,62-10,74 грн./євро, з продажу - в межах 10,75-10,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 13 квітня не змінився - 0,2659/0,2732 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2710 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,89/7,92 грн., євро - 10,65/10,80 грн., рубль - 0,2690/0,2750 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,86/7,92 грн., євро - 10,60/10,85 грн., рубль - 0,2700/0,2700 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,864/7,92 грн., євро - 10,70/10,83 грн., рубль - 0,2680/0,2740 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 квітня, такий: гривні до долара США - 7,9263, до євро - 10,766293, до російського рубля - 0,27304.