Програму розвитку країни на 2010 р. парламент розгляне завтра

Програму соціально-економічного розвитку України на 2010 рік, проект якої схвалили на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів, внесуть на розгляд Верховної Ради завтра, 15 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що особисто буде робити доповідь- представлення програми.

А. КЛЮЄВ сказав, що згідно з документом, зростання ВВП у 2010 році очікують на рівні 3,7% зростання примвиробництва - 5,3%, зростання виробництва в сільському господарстві - в межах 2,4%.

"Це невеликі відсотки, але я сподіваюся, якщо ми так сплануємо в реальному секторі економіки і в промисловості, то це може бути не 5,3, а 6%. А це веде за собою і збільшення заробітної плати, і збільшення людей, які її отримують, і, природно, вони платять більше податків і надходження до бюджету (збільшуються - УНІАН) ", - сказав А.КЛЮЄВ.