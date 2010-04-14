Україна та МВФ досягли принципової домовленості

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли принципової домовленості про реалізацію нової програми співпраці, розрахованої на два роки.

Про це УНІАН повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

"Той кредит (stand - by, підписаний у 2008 році, - УНІАН) закінчується в цьому році, а нам потрібний дворічний кредит. У нас буде нова програма. Зараз переговорний процес йде, але у нас є принципова домовленість, що буде нова програма", - сказав міністр.

При цьому він не уточнив суму нового кредиту і його умови, проте сказав, що реалізацію програми, яка є тепер, припиненять.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand - by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна отримала вже три транші на загальну суму близько 11 млрд. дол.