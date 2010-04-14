Як компенсувати ПДВ?

На цей момент уряд продовжує визначати умови випуску облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) для компенсації боргу з відшкодування ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

"Усе, що стосується ПДВ-облігацій, зараз готується положення щодо цієї теми", - сказав він.

А. КЛЮЄВ повідомив, що розмір заборгованості з відшкодування ПДВ на сьогодні перевищує 25 млрд. грн. і зараз уряд аналізує суб'єктів, які очікують відшкодування ПДВ.

"Зараз йдуть перевірки. Ми дивимося, де це нормальне підприємство-товаровиробник, а у кого це просто дутий ПДВ. Після того, як ця перевірка буде завершена, тоді ми чітко визначимо, на яку суму будуть виписані ОВДП", - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він наголосив, що планують встановити термін обігу ОВДП в межах 2-3 років.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і протермінованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.