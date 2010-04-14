На міжбанку долар піднявся до 7,92 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9150/7,9270, до 12:00 звузився спред - 7,9200/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2725/0,2729, до 12:00 ціни виросли до 0,2733/0,2735. У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 29,0100 (- 0,0699).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3622/1,3624, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7805/10,8010, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,8055/10,8165.