До закриття міжбанку долар ще трішки подорожчав

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 7,9150/7,9270, до 12:00 звузився спред 7,9200/7,9250. До закриття торгів цінові рівні трохи підвищилися 7,9240/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 12:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом - 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2725/29, до 12:00 ціни виросли 0,2733/35. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2732/33. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,0150 (- 0,0649).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3600/1,3650. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7805/10,8010, до 12:00 ціни пішли вверх 10,8055/10,8165. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 10,7780/10,7840.