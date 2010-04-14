Регіональні підрозділи НБУ тепер можуть змінювати ставки рефінансування

Національний банк України уповноважив свої регіональні підрозділи вносити зміни в договори рефінансування комерційних банків щодо розміру процентної ставки.

Це передбачено постановою Нацбанку №170 від 7 квітня 2010 року, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, підрозділи НБУ мають право "вносити зміни до діючих кредитних договорів і договорів застави (іпотеки) у частині зміни розміру процентної ставки за кредитом на підставі підписаного головою правління (ради директорів) банку, засвідченого відбитком печатки банку і зареєстрованого в банку клопотання, поданого банком" відповідно до діючої нормативної бази.

Як повідомляв УНІАН, у лютому набула чинності постанова Нацбанку №47, яка затверджувала положення про видачу Нацбанком стабілізаційного кредиту (рефінансування), який надається банку для підтримки ліквідності у разі реальної загрози стабільності його роботи.

Згідно з положенням, процентна ставка за кредитом є змінною, базується на обліковій ставці НБУ і залежить від класу банку і категорії забезпечення. Банк має право клопотати як з приводу продовження терміну договору, так і з приводу зміни облікової ставки.

Довідка УНІАН. Національний банк України у січні-березні 2010 року провів операції з рефінансування банків на суму 3,4 млрд. грн.

У 2009 році обсяг виданих НБУ кредитів комерційним банкам та іншим позичальникам збільшився на 22% і на 1 січня 2010 року склав 74,025 млрд. грн.