Долар знизився через сингапурську валюту

Долар США знизився в середу після того, як Сингапур посилив грошово-кредитну політику і через хороший квартальний звіт технологічного гіганта Intel, який підвищив інтерес ринків до купівлі ризикованих валют, повідомляє Рейтер.

Переоцінку сингапурської валюти ринки сприйняли як показник упевненості Центробанку країни в економічному відновленні, що підігріло інтерес до високодохідних активів.

Товарні валюти, такі як австралійський і канадський долар, виросли відносно долара США, тоді як малодохідна ієна зменшилася.

Курс євро відносно долара продовжив зростання завдяки планам економічної допомоги Греції, що про них оголосили у вихідні. Проте, збільшення котирувань європейської валюти обмежилося через занепокоєння з приводу Греції, яка опинилася в борговій ямі, і деталей реалізації плану допомоги.

Спреди державних облігацій Німеччини і Греції досягли максимуму з часу підписання угоди про створення єврозони.

"План економічної підтримки на цей момент зняв занепокоєння щодо можливого дефолту, проте, підвищувальна тенденція євро обмежена, оскільки захід може усього лише відкладати вирішення проблем Греції", - сказав старший аналітик банку Commerzbank Лютц Карповітц.

Проте до 15.20 МСК європейська валюта досягла денного мінімуму, зупинившись на позначці 1,3602 долара після того, як рейтингове агентство Moody's оголосило про можливість зниження рейтингу Греції через труднощі з забезпеченням зростаючого боргу.

Доларовий індекс до шести світових валют знизився на 0,10 відсотка, до 80,425 пункту. На позначці 80,49 американська валюта відновила середні показники, останні, що утримувалися 55 днів, і наблизилася до місячного мінімуму понеділка.