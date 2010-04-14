Кабмін змінив склад квоти у наглядових радах

Кабінет Міністрів України змінив склад своєї квоти в наглядових радах державного "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".

Це передбачено постановою уряду №304 від 29 березня 2010 року, текст якої оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, до наглядових рад "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" увійшли керівник апарату прем'єр-міністра Олександр КУШНІРЕНКО, перший заступник міністра Кабінету Міністрів Костянтин ЛЮБЧЕНКО, заступник міністра економіки Валерій МУНТІЯН, заступник міністра фінансів Сергій РИБАК, голова Державного казначейства України Сергій ХАРЧЕНКО.

Документом передбачено припинення повноважень членів наглядової ради "Укрексімбанку" Георгія БЕРАДЗЕ, Валерія ДЕОРДІЄВА, Андрія ПОРТНОГО, Михайла ЛИВИНСЬКОГО, Ольги ТІТОВОЇ, а також членів наглядової ради "Ощадбанку" Георгія БЕРАДЗЕ, Михайла ЛИВИНСЬКОГО, Анатолія МЯРКОВСЬКОГО, Наталії САВУЛІЙ, Марини ЮХНО.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, наглядові ради "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", які на 100% належать державі, формуються за квотним принципом. До наглядових рад банків входять 15 осіб, по 5 осіб від Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України.