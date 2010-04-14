Средньозважений офіційний курс гривні склав 7,9881 грн./дол.
18:40, 14 квітня 2010Фінанси
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За підсумками 1-го кварталу
Средньозважений офіційний курс гривні за підсумками першого кварталу 2010 року склав 7,9881 грн. за 1 долар США проти 7,9908 грн../долл. у четвертому кварталі 2009 року.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Средневзвешенний офіційний курс за підсумками березня т.г. склав 7,9671 грн../долл. проти 8,0003 грн../долл. у лютому.
За інформацією Нацбанку, в березні т.г. средневзвешенный готівковий курс гривні по операціях комерційних банків склав: покупка - 7,936654 грн../долл., продаж - 7,984498 грн../долл.
Як повідомлялося, на сьогодні, 14 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 7,9263 грн. за 1 долар США.
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