Средньозважений офіційний курс гривні склав 7,9881 грн./дол.

Средньозважений офіційний курс гривні за підсумками першого кварталу 2010 року склав 7,9881 грн. за 1 долар США проти 7,9908 грн../долл. у четвертому кварталі 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Средневзвешенний офіційний курс за підсумками березня т.г. склав 7,9671 грн../долл. проти 8,0003 грн../долл. у лютому.

За інформацією Нацбанку, в березні т.г. средневзвешенный готівковий курс гривні по операціях комерційних банків склав: покупка - 7,936654 грн../долл., продаж - 7,984498 грн../долл.

Як повідомлялося, на сьогодні, 14 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 7,9263 грн. за 1 долар США.