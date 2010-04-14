Уряд ставить завдання знизити дефіцит держбюджету до 6% ВВП

Уряд України ставить завдання зниження дефіциту державного бюджету в 2010 році до рівня не більше 6% ВВП.

Про це йдеться в урядовому проекті Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2010 рік, який оприлюднено на сайті Верховної Ради.

У документі зазначається: «Цільовий індикатор: зменшення дефіциту державного бюджету 2010 року до рівня не більше ніж 6% ВВП, його покриття за рахунок неемісійних джерел».

Основним завданням у державних фінансах у 2010 році для уряду є зменшення розриву між доходами й витратами державного бюджету.

Серед методів підвищення ефективності бюджетних витрат уряд планує впорядкування державних цільових програм, скорочення їх переліку, залишивши ті з них, реалізація яких спрямована на вирішення невідкладних проблем у 2010 році. Держпрограми, які не увійдуть до зазначеного переліку, планується фінансувати переважно за рахунок інших джерел надходження коштів (місцеві бюджети, кошти замовників тощо).

Кабмін планує: підготувати проекти нормативно-правових актів про дострокове припинення діючих програм, які фактично не були профінансовані впродовж декількох років і, отже, втратили свою актуальність; економити бюджетні кошти в поточному році пропонується за рахунок реорганізації установ бюджетної сфери з метою підвищення ефективності державних послуг і оптимізації чисельності зайнятих (перш за все за рахунок пенсіонерів); а також скорочувати бюджетні витрати на субсидії шляхом встановлення диференційованих тарифів на житлово-комунальні послуги залежно від обсягів їх споживання.

Як повідомлялося, перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що на сьогоднішній день дефіцит державного бюджету України з урахуванням дефіциту НАК «Нафтогаз України» і Пенсійного фонду становить близько 10% ВВП. Водночас, за її словами, МВФ вважає прийнятним для продовження програми співпраці бюджетний дефіцит на рівні 6% ВВП.

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК оцінює потенційний дефіцит держбюджету України на 2010 рік на рівні 20% ВВП.