Золото подорожчало

Золото у середу 14 квітня подорожчало, повідомляє k2kapital.

За наслідками регулярної торгової сесії на Нью-йоркській товарній біржі, NYMEX, червневі ф`ючерси на постачання золота подорожчали на $6,20 до $1159,60 за тройську унцію.

Травневі ф`ючерси на поставки срібла виросли на 0,2% до $18,47 за унцію. Платина з терміном поставки у липні подорожчала на 1% до $1734,20 за унцію. Червневий контракт на постачання паладію виріс на 5% до $548 за унцію.

Підтримку євро сьогодні подали економічні дані з Європи, Азії і США. Так, зростання промислового виробництва в зоні євро в лютому склало 0,9% в порівнянні з попереднім місяцем. Аналітики прогнозували зростання показника лише на 0,2%. Значний вплив на ринок зробили новини з Сінгапуру. У I кварталі зростання ВВП Сінгапуру склало 32,1%.

Індекс долара, який дозволяє оцінити вартість американської валюти по відношенню до корзини з шести основних валют миру, знизився на 0,4%.

Ціни на золото і курс долара традиційно змінюються в протилежних напрямах.