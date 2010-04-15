Долар росте до євро

Курс долара до євро зміцнюється з ранку в четвер на тлі збереження побоювань щодо фінансових проблем Греції.

Про це повідомляє Українська правда.

Також цьому посприяла заява Федерального резерву, що відновлення економіки США триває.

Єна дешевшає шостий день поспіль у парі з євро, що є найтривалішим падінням її курсу з січня 2010 року, позаяк дані про прискорення відновлення світової економіки підвищують попит на більш ризиковані активи.

Євро коштував 1,3637 долара на 9:25 за часом Києва в четвер проти 1,3653 долара за підсумками торгів у Нью-Йорку впереддень.

Курс євро до єни склав до цього часу до 127,3 єни за євро проти 127,29 єни за євро за підсумками попередньої сесії.

Вартість долара в парі з японською валютою збільшилася з 93,23 до 93,33 єни за долар.

Ділова активність у США дещо виросла в порівнянні з серединою березня 2010 року за рахунок підвищення споживчого попиту і збільшення обсягів промвиробництва.

Про це говорить огляд стану американської економіки, який за кольором обкладинки називають Beige Book.

Згідно з повідомленнями окружних банків Федеральної резервної системи, економічна активність збільшилася повсюдно за винятком Сент-Луїса, де ситуація в економіці "дещо ослабла".

Разом з тим темпи зростання ВВП Китаю прискорилися в першому кварталі 2010 року до максимуму майже за три роки.

Показник виріс на 11,9% у січні-березні 2010 року в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, перевищивши очікування аналітиків, що прогнозували 11,7%.

Оскільки ризик перегріву економіки зростає, влада Китаю може скасувати прив`язку юаню до долара в найближчі місяці, вважають аналітики.