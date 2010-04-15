ПриватБанк почне виплати вкладникам банку «БІГ Енергія»

ПАТ КБ «ПриватБанк» як банк-агент з 20 квітня по 1 червня 2010 року проводитиме виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам ВАТ Банк «БІГ Енергія».

Про це сказано в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, опублікованому в газеті «Голос України» №67 від 15 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою від 24 лютого 2010 р. №97 відкликав ліцензію й ініціював процедуру ліквідації ВАТ «Банк «БІГ Енергія».

З 1 березня ц.р. припинено повноваження тимчасового адміністратора банку Юрія ВАСИЛЬЧЕНКА, правління й наглядової ради банку. Ліквідатором банку призначено незалежного експерта Юрія ВАСИЛЬЧЕНКА.

Довідка УНІАН. ВАТ «Банк «БІГ Енергія» зареєстровано Національним банком України у вересні 1993 року.

Національний банк України з 16 березня 2009 р. ввів тимчасову адміністрацію у ВАТ «Банк «БІГ Енергія». Тимчасовим адміністратором було призначено незалежного експерта Володимира КЛИМЕНКА.

Постановою №430 від 27 липня 2009 року НБУ припинив повноваження тимчасового адміністратора ВАТ «Банк «БІГ Енергія» Володимира КЛИМЕНКА і призначив тимчасовим адміністратором банку Юрія ВАСИЛЬЧЕНКА.

На 1 січня 2010 року активи банку становили 931,49 млн. грн., зобов`язання – 978,317 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 991,99 млн. грн. Негативний показник власного капіталу за підсумками 2009 року становив 46,827 млн. грн. проти позитивного показника в розмірі 181,615 млн. грн. на початок 2009 року.

Статутний капітал банку на 1 січня 2010 року становив 100 млн. грн.

Чистий збиток «Банку «БІГ Енергія» в 2009 році становив 227 млн. грн. проти 4 млн. грн. прибутку за 2008 рік.