Міжбанк відкриття: долар 7,9180/7,9260 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9180/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2733/0,2735, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,7625/10,7775.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3594/1,3596 (середа - 1,3622/1,3624).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,9250 грн./дол.