Міжбанк: до 12:00 котирування склали 7,9220/7,9250 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9180/7,9260, до 12:00 звузився спред - 7,9220/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2733/0,2735, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2733/0,2734. У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 28,9973 (- 0,0177).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3594/1,3596, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7625/10,7775, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7560/10,7640.