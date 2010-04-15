ВР затвердила проект програми розвитку України на 2010 рік

Верховна Рада України прийняла в першому читанні Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття цього документу проголосували 242 народні депутати з 420 зареєстрованих в сесійній залі.

Прийняття документу підтримали 171 депутат від фракції Партії регіонів, 10 - від БЮТ, 13 - від НУ-НС, 25 - від КПУ, 19 від Блоку Литвина і 4 - позафракційних.

Верховна Рада також доручила профільному комітету підготувати проект держпрограми для підготовки його в цілому на наступному пленарному тижні.