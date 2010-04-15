Кабмін Азарова позичив в уряду Тимошенко програму розвитку

Кабінет Міністрів Миколи АЗАРОВА запозичив у уряду Юлії ТИМОШЕНКО частину Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

Про це з парламентської трибуни заявив народний депутат від БЮТ, прем'єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ.

"Якщо відкинути тих 3-4 сторінки звинувачень, ми побачимо практично ті заходи, які впроваджував у життя уряд Юлії ТИМОШЕНКО протягом двох років", - сказав він.

С. СОБОЛЄВ сказав, що в програмі є й істотні відмінності. Зокрема, за його словами, члени уряду АЗАРОВА прописали ключовий показник зростання ВВП, але як його досягти, не сказали.

"Нам абсолютно зрозуміло, що подальшим пріоритетом уряду АЗАРОВА стане співпраця з МВФ і Всесвітнім банком. Але ми тут (у програмі) не знайдемо ні проекту меморандуму, ні застережень, ні тих ключових речей, які мають бути в бюджеті", - сказав С. СОБОЛЄВ.

Народний депутат наголосив, що разом з програмою розвитку уряд не надав обов'язковий перелік законів, які мають бути прийняті для виконання програми.

"Замість томів законопроектів ми бачимо лише перелік, який неможливо навіть проаналізувати", - сказав С. СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу проект Держпрограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.