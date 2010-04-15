Податківці нарахували понад 619 млн. грн. штрафів

З початку 2010 року за підсумками перевірок суб'єктів господарювання податківці виявили порушення у сфері виплати заробітних плат у 97,6% випадках, нарахували понад 619 млн. грн. податків і штрафних санкцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Сергій ЛЕКАРЬ.

За його словами, у великих платників податків тенденції до цих порушень практично немає. Найбільш ризиковими сферами тіньових оборотів готівкових засобів, у тому числі і в частині виплат зарплат "у конвертах", є торгівля, надання послуг і т. і., тобто сфера діяльності малого бізнесу.

Окрім того, з початку року податківці виявили 36 тис. найманих робітників, працю яких використовували без укладення трудових договорів і без перерахування відповідних податків до бюджету. До того ж, до держреєстрації залучено 19 тис. громадян, які здійснювали діяльність без дозвільних документів.

На 12 квітня виявили понад 1,1 тис. правопорушень, пов'язаних з виплатою зарплат "у конвертах" і 497 порушень, пов'язаних з розрахунком за товарно-матеріальні цінності необлікованими готівковими коштами. За матеріалами перевірок порушено 90 кримінальних справ про ухиляння від сплати податків, зборів, порушення трудового законодавства і невиплату заробітної плати.