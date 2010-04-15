НБУ зафіксував зниження інфляційних та девальваційних очікувань бізнесу

Національний банк України (НБУ) відмічає зниження інфляційних і девальваційних очікувань бізнесу в I кварталі 2010 року. Про це повідомляють на сайті Нацбанку.

"У I кварталі 2010 року інфляційні очікування ослабилися порівняно з попереднім кварталом. Очікувана середня інфляція на наступні 12 місяців складе 14,6% проти 15,1% у ІV кварталі 2009 року. Понад половина респондентів (52,7%) прогнозує, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців буде в межах 10-20% - сказано в повідомленні.

За даними НБУ, значно посилилися очікування щодо курсової стабільності: частка респондентів, які чекають збереження курсу гривні до долара США без змін, збільшилася до 40,9% проти 33,3% у ІV кварталі 2009 року. Зменшилася питома вага респондентів, які прогнозують здешевлення гривні, як щодо долара США (47,3% проти 58,6% відповідей), так і щодо євро (46,9% проти 64,2%).

"Істотному зменшенню девальваційних очікувань, на нашу думку, сприяло закінчення політичної невизначеності в суспільстві після президентських виборів і очікування чіткої економічної політики новообраної влади", - вважають в Нацбанку.

У наступні 12 місяців респонденти чекають зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні: баланс відповідей був позитивним на рівні 12,6%.

За даними НБУ, чергове щоквартальне опитування керівників підприємств щодо того, як вони оцінюють поточну і майбутню ділову активність, інфляційних і курсових очікувань, змін економічної ситуації в країні проведене з 14 до 28 лютого 2010 року. Опитали 1 243 підприємства в усіх регіонах країни, які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, кількістю працівників.