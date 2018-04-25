Міжнародний аудит України: суверенні держави так не чинять…

Прийшовши до влади, команда Президента Януковича заявила про необхідність провести широкомасштабний аудит української економіки, причому із залученням міжнародних фахівців (як, власне, і колишня влада). Щоб показати - у якому моторошному стані залишила країну колишня влада і з якої глибини доведеться діставати економіку новій команді. Утім, команда колишня також активно говорила про свою зацікавленість в аудиті. Мабуть, у кожної сторони своє уявлення про те, що таке "аудит власної країни" і який саме міжнародний аудитор буде най-найпрофесійнішим та об`єктивним.

Перший час узяти коментар саме у експертів щодо тотальної ревізії було практично неможливо, тоді як політики говорили охоче. Фахівці навідріз відмовлялися говорити на цю тему, мовляв, коментувати політичний піар не вважаємо за потрібне, оскільки економічно ідея виглядає абсурдною. Але з часом, коли ідея "натиснула на гальмо", з`явилися охочі поділитися думкою. Щоправда, і на сьогодні ідея аудиту не стала зрозумілішою як з точки зору необхідності, так і щодо варіанту реального втілення. Адже навіть для звичайного підприємства аудит означає - усі карти на стіл, усі фінансові та інші документи передати в розпорядження аудитора, щоб той міг усе перевірити і зробити висновок про реальний стан справ. А що ж це означає для держави? Щоб представити реальну усебічну "економічну картину" країни, треба викласти аудиторові (міжнародному аудиторові!) усі карти. А як же фінансова, економічна та інша безпека держави, хіба на користь Україні піде вивертання самої себе навиворіт, чим ще невідомо хто і як зможе скористатися. Та і чи можливий аудит країни як такої? Чи наші політики і політики-бізнесмени настільки "загралися," що іронічне словосполучення "ЗАТ "Україна" стали сприймати до абсурду буквально.

Самі "не спроможні"

На початку березня віце-прем`єр-міністр Григорій Немиря (ще уряду Тимошенко) заявив, що Кабмін звернувся до Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейської комісії з проханням організувати аудит діяльності Національного банку та урядів Юлії Тимошенко і Віктора Януковича у 2006-2007 та 2008-2009 роках.

За його словами, це звернення викликане бажанням уникнути політизування теми. При цьому він підкреслив, що Юлія Володимирівна обговорила це питання ще 25 лютого під час зустрічей з Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон і радником президента США з питань нацбезпеки Джеймсом Джонсом. Підтримку вона отримала.

"Така постановка питання отримала підтримку, саме тому на засіданні уряду було прийнято відповідне рішення. Ми вважаємо, що тест на прозорість і чесність має бути застосований абсолютно об`єктивно", - підкреслив Г. Немиря.

До речі, за словами віце-прем`єра, у проведенні аудиту зацікавлений не лише уряд, але і міжнародні організації, оскільки вони надають свої кредитні та інвестиційні кошти.

І ще один нюанс. Як відомо, за перевірку треба платити, не будуть же іноземці задарма перераховувати усі наші звіти, не кажучи про те, що в них треба ще розібратися, у що віриться важко - наші уміють постаратися... Де брати гроші? Як заявив Г. Немиря, міжнародні фінансові організації мають можливість виділяти свої кошти. Тут якраз сумнівів немає. Якби Вам запропонували дізнатися, при цьому дешево, де узяв сусід гроші на купівлю нової машини і скільки "у тумбочці" залишилося, абсолютно для Вас безкарно, хіба відмовилися б?.. У цьому питанні насторожує тільки одне: навіщо потрібне нашим віпам відкривати повністю карти стороннім. Як кажуть, "у картярстві родичів немає". Але, ймовірно, усе влада звела до нуля.

Важливий і той факт, що перевірка повинна була стосуватися і Нацбанку. Судячи з того, що очільник НБУ Володимир Стельмах на такі заяви не відреагував, значить, жарт оцінив.

Перевіряти не можна залишити

Скажімо, свою думку висловили, тепер пора братися за експертів. За словами екс-заступника голови Нацбанку Сергія Яременка, заяви такого штибу роблять виключно з метою політичних погроз і не передбачають проведення подібних ревізій, оскільки, в принципі, це не можливо. На його думку, доцільно на сьогодні провести два основні аудити щодо "чорних дір" бюджету - "Нафтогазу" і Пенсійного фонду.

З ним згоден заступник голови партії "Єдиний Центр" народний депутат Віктор Тополов. "Усі розмови про створення газотранспортного консорціуму треба відкласти до повного аудиту газової інфраструктури України. Це нормальний господарських підхід - спочатку перевірити стан цього сегменту державної власності і з`ясувати, чи може він приносити користь своєму власникові, тобто державі", - сказав він.

Між тим, на думку старшого партнера юридичної фірми "Ільяшев і партнери" Романа Марченка, суверенні держави взагалі подібних вчинків не роблять. Звичайно, бувають випадки, коли економіка держави знаходиться в жахливому стані, при цьому є міжнародні зобов`язання, тоді "чужих" експертів допускають до деякої інформації. В основному, за його словами, це - представники Міжнародного валютного фонду, оскільки фонд частенько і виступає кредитором таких країн. "Але зазвичай у держави немає такого бажання", - підкреслює юрист. Якщо ж аудит хочуть провести, щоб показати глибокі економічні проблеми, створені попереднім урядом, то це інше питання. Окрім того, є поняття "Інформація з обмеженим доступом", тобто, секретна. Її надавати іноземним експертам - поза українським законодавством. "Тому подібні заяви - декларативні, до фактичної реалізації ніколи справа не дійде", - підкреслює Р. Марченко.

Він вважає, що якщо ж експертам, щоб уникнути законодавчих колізій, надати загальні дані про стан економіки, то не потрібно бути генієм, щоб зробити висновок… На його думку, розмови про залучення міжнародних аудиторів є принизливими для України, оскільки серед 45 млн. жителів країни можна знайти гідних фінансистів...

Але наші віпи, певно, і самі усе це розуміють, оскільки за два тижні після заяв Г. Немирі віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко заявив, що МВФ займатися перевіркою не буде. "МВФ проводити аудит не буде. Це не аудит-компанія, це не їх робота. Аудит проведуть, і не лише державних фінансів, а й природних монополій, але аудиторські компанії, що їх визначимо шляхом тендерів". Правда, пообіцяв, що ревізорами будуть всесвітньо відомі компанії.

Віце-прем`єр також підкреслив, що "за результатами аудиту зробимо висновки. Якщо були якісь серйозні правопорушення - просто почнуться справи (карні - ред.). І якщо будуть доведені (порушення - ред.), то вони (справи - ред.) будуть передані до суду».

Насамкінець міжнародний приклад. Усім відома ситуація з фінансовим станом Греції змусила Єврокомісію звернутися до урядів країн Євросоюзу з проханням надати їй повноваження перевіряти державні фінанси країн ЄС. Просто ЄК засумнівалася в прозорості даних країн євро зони про економіку, з урахуванням кризи, що раптом вибухнула в Європі. І ніби нічого страшного - усередині об`єднання треба провести перевірку. За межі домовленостей учасників ЄС ця вимога все ж виходить. Пропозиція Єврокомісії повинна отримати схвалення країн-членів ЄС, а тільки потім набути чинності. Поки ніякої інформації про те, що хоч би одна з країн погодилася з ініціативою ЄК, немає і, швидше за все, не буде. Про що це говорить, думаю, не варто навіть пояснювати.

P.S. Додам лише, що не треба супротивника лякати перевірками. Кожного разу влада наступає на одні і ті ж граблі. Якщо зробили позначки, де і кого треба "посунути", то не треба кликати гостей - упораємося самотужки. Тим паче, що кожен українець знає, хто і скільки з`їв його сала. Шкода, що нас з вами не допускають до аудиту...

Юлія Главацька (УНІАН)