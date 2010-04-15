Міжбанк: долар знову на місці

Сьогодні на українському на міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9180/7,9260, до 12:00 звузився спред - 7,9220/7,9250. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9235/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", об 11:30 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2733/0,2735, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2733/0,2734. До закриття ціни знизилися до 0,2727/0,2728. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,0285 (+0,0135).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3594/1,3596, а до 15:00 впали до 1,3540/1,3542. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7625/10,7775, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7560/10,7640. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,7295/10,7355.