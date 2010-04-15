Уряд опікується питаннями капіталізації ще трьох банків

Уряд сьогодні опікується питаннями капіталізації ще трьох банків, і це є одним з проблемних питань налагодження ситуації у фінансовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на зустрічі з представниками європейських ділових кіл.

«У нас сьогодні не капіталізовано після першого обстеження, яке проходило практично три роки тому, три банки. Не говоритиму про два, які сьогодні діючі, що є враження про них - вони досить нормально працюють, і капіталізуються. Один вже практично капіталізовано, другий банк буде капіталізовано у червні. І цим ми закінчимо всю капіталізацію, окрім банку «Надра», по тому обстеженню, яке проходило рік тому», - сказав С.ТІГІПКО.

Зараз, відзначив віце-прем`єр, проходить наступний етап обстеження роботи банків, і після цього Національний банк, у разі потреби, продовжить роботу щодо додаткової капіталізації. З приводу банку «Надра", відзначив С.ТІГІПКО, уряд очікує на відповідь від Національного банку.

«Поки що м`яч у руках Національного банку і він має ухвалити рішення - звертатися до уряду з приводу капіталізації цього банку, чи він скаже, що сьогодні для банківської системи цей банк не є системним, не є проблематичним», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також відзначив, що на сьогодні є інвестор, готовий вкласти у банк 50% його проблемної суми.

Довідка УНІАН. 17 квітня 2009 р. Кабінет міністрів затвердив перелік з 7 банків для рекапіталізації державою: «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси і Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Імексбанк» і банк «Київ».

У липні 2009 року Мінфін став власником 99,9721% акцій «Родовід Банку». Частка держави у капіталі «Укргазбанку» становила 84,21%. У капіталі банку «Київ» державі належить 99,93%.